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Суркис - Луческу: Надеюсь, что вы оставите яркую страницу в истории Динамо

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Динамо опубликовало ответное письмо президента.
Игорь Суркис
Игорь Суркис
ФК Динамо Киев

Руководство Динамо подтвердило информацию о том, что Луческу будут работать в следующем сезоне в киевском клубе.

Ранее в СМИ появилось письмо румынского специалиста, адресованное Игорю Суркису, о сомнениях работы в столичном клубе из-за агрессии болельщиков. Однако президент полностью поддержал Луческу в ответном письме.

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“Волна эмоций части болельщиков Динамо не может стать определяющим фактором для будущего команды, которая готова к новым испытаниям под Вашим руководством.

Мы оба приняли непростое решение. Но оно было всесторонне осмысленным, ответственным и в высшей степени мотивированным. Руководство клуба вполне осознанно сделало Вам предложение, понимая все риски, которые возникнут в фанатской среде вокруг такого шага.

Мы не сомневаемся, что и Вы, согласившись стать членом динамовской семьи, в первую очередь, были одержимы желанием воплотить свой богатейший тренерский опыт и знания в будущие победы титулованного клуба.

Нам вместе предстоит выдержать еще немало информационных штормов. Но игроки Динамо будут себя чувствовать уверенно и комфортно, когда за штурвалом будет стоять такой бывалый и закаленный мореход, как Мирча Луческу.

Мы вместе принимаем новые вызовы и вместе продолжаем писать славную историю Динамо. Надеемся, что свою яркую страницу в этой летописи оставит и легендарный Мирча Луческу. Наша синергия - залог успеха и новых побед!“, - написал Суркис в письме для Луческу.

Ранее Луческу заявил, что хочет завоевать поддержку фанатов киевского клуба.

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Теги: Игорь Суркис, Динамо Киев, Мирча Луческу, футбол, чемпионат Украины, УПЛ
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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