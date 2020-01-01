Стала известна судьба Луческу в Динамо

Киевский клуб выступил с официальным заявлением.

Динамо на официальном сайте опубликовало официальное заявление по поводу последних событий вокруг Мирчи Луческу в киевском клубе.

Ранее Румынские СМИ опубликовали информацию о том, что наставник покинул столичный клуб. Сам Луческу аргументировал это тем, что болельщики киевлян агрессивно восприняли его назначение.

Президент Динамо Игорь Суркис сообщил, что Мирча приступит к своей работе, несмотря на негатив со стороны фанатов.

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“На страницы румынской прессы попал текст письма, которое Мирча Луческу адресовал лично Игорю Суркису еще в минувшую субботу, 25 июля.

Сопровождая электронное послание телефонным звонком, г-н Луческу акцентировал в разговоре с президентом Динамо на том, что не хотел бы своим присутствием в команде создать какие-либо проблемы семье Суркисов.

Поэтому, находясь под неизгладимым впечатлением от реакции части киевских болельщиков и СМИ в связи с его приглашением в Динамо, Мирча вынужден был поделится с Игорем Михайловичем некоторыми сомнениями.

Кроме задушевной беседы, Игорь Суркис в тот же день ответил г-ну Луческу таким же личным посланием в эпистолярном жанре. На что, в свою очередь, Мирча тоже письменно заверил президента Динамо в том, что он готов принять этот вызов и приступить к работе уже во вторник, 28 июля“, - говорится в заявлении клуба.

Отметим, что ультрас Динамо продолжает настаивать на уходе румынского специалиста с команды.