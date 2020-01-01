Стала известна судьба Шарана в Александрии

Команда выйдет из отпуска 5 августа.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран будет работать с командой в следующем сезоне.

“Команда ушла в отпуск. С 5-го августа будем готовиться в Александрии. Договариваемся о спаррингах, в процессе определимся с контрактами футболистов.

Общались сегодня (27 июля - прим.ред.) с президентом - работаем дальше и надеемся на лучший результат в следующем сезоне“, - приводит слова специалиста Twitter Александрии.

Напомним, что Мариуполь в тяжелом поединке обыграл Александрию.