Луческу отказался говорить о своем будущем в Динамо

Наставник решил отмолчаться.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу отказался комментировать ситуацию вокруг своего будущего в украинском клубе.

В СМИ попало заявление Луческу о том, что он не хочет работать в киевском клубе. Однако президент команды Игорь Суркис заявил, что румынский специалист будет готовить команду к новому сезону.

“Я не могу ничего подтвердить. Сейчас я не могу говорить с журналистами по поводу своего будущего“, - приводит слова специалиста Sport24.

Отметим, что ультрас Динамо пригрозил Луческу, если он останется в команде.