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Луческу отказался говорить о своем будущем в Динамо

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Наставник решил отмолчаться.
Мирча Луческу
Мирча Луческу
Getty Images

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу отказался комментировать ситуацию вокруг своего будущего в украинском клубе.

В СМИ попало заявление Луческу о том, что он не хочет работать в киевском клубе. Однако президент команды Игорь Суркис заявил, что румынский специалист будет готовить команду к новому сезону.

“Я не могу ничего подтвердить. Сейчас я не могу говорить с журналистами по поводу своего будущего“, - приводит слова специалиста Sport24.

Отметим, что ультрас Динамо пригрозил Луческу, если он останется в команде.

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Теги: Мирча Луческу, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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