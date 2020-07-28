Родригес намерен остаться в Динамо

Футболист хочет помочь киевскому клубу.

Форвард Динамо Жерсон Родригес изъявил желание остаться в киевском клубе на следующий сезон.

Агент футболиста Ахмед Нума сообщил, что игрок намерен показать все свои лучшие качества под руководством нового тренера “бело-синих“ Мирчи Луческу.

“Родригес хочет помочь Динамо выйти в групповой этап Лиги чемпионов“, - заявил Нума в интервью Football.ua.

Ранее сообщалось, что Родригес отказался переходить в турецкий клуб.