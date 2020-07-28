Родригес намерен остаться в Динамо
Футболист хочет помочь киевскому клубу.
Форвард Динамо Жерсон Родригес изъявил желание остаться в киевском клубе на следующий сезон.
Агент футболиста Ахмед Нума сообщил, что игрок намерен показать все свои лучшие качества под руководством нового тренера “бело-синих“ Мирчи Луческу.
“Родригес хочет помочь Динамо выйти в групповой этап Лиги чемпионов“, - заявил Нума в интервью Football.ua.
Ранее сообщалось, что Родригес отказался переходить в турецкий клуб.
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