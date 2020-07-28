Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Родригес намерен остаться в Динамо

Комментариев: 0
Футболист хочет помочь киевскому клубу.
Жерсон Родригес
Жерсон Родригес
ФК Динамо Киев

Форвард Динамо Жерсон Родригес изъявил желание остаться в киевском клубе на следующий сезон.

Агент футболиста Ахмед Нума сообщил, что игрок намерен показать все свои лучшие качества под руководством нового тренера “бело-синих“ Мирчи Луческу.

“Родригес хочет помочь Динамо выйти в групповой этап Лиги чемпионов“, - заявил Нума в интервью Football.ua.

Ранее сообщалось, что Родригес отказался переходить в турецкий клуб.

Поделись:
Теги: Жерсон Родригес, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  28.07.2020, 09:07
Оценка:  0
гость
Да он в пустые ворота попасть не может!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь