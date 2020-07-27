Ультрас Динамо WBC: Мирча, у вас будут самые сложные условия для работы

Фанаты пригрозили румынскому тренеру.

Ультрас Динамо прокомментировал последнии события вокруг назначения Луческу в Динамо.

Сегодня, 27 июля, появилась информация, что румынский специалист отказался возглавлять “бело-синих“. Однако президент команды Игорь Суркис заявил, что Луческу будет готовить команду к новому сезону.

“Сегодняшний день подарил нам луч надежды на здравый смысл касательно возможного сотрудничества Динамо и Мирчи Луческу.

Мирча, вы все правильно поняли: нормально работать здесь вы не сможете. Ваше появление в Киеве во вторник 28 июля может означать только одно: вы выбрали деньги и вбили клин между командой и болельщиками. Обещаем вам не только “теплый“ прием, но и самые сложные условия для работы. Это будут самые непростые миллионы евро в вашей карьере.

Киев никогда не будет для вас таким же приветливым, как Донецк. И мы точно не забудем ваши слова о том, что Украина и Россия - одна страна. Для нас честь, гордость и история важнее, чем деньги, кубки и медали. Мы никогда не отступимся от своих принципов и убеждений.

До выхода команды из отпуска у вас есть еще один шанс сделать правильный выбор и спокойно себе отдыхать. Точно так же такой выбор есть и у руководства Динамо“, - говорится в заявлении WBC в Facebook.

Кроме того, фанаты опубликовали фотографию трамвая, намекая на ДТП с участием Луческу, которое случилось в 2012-м году.

Ранее агент тренера рассказал о будущем Луческу в Динамо.