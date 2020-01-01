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Форвард Динамо отказался переходить в турецкий клуб

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Игрок отказался от привлекательного предложения.
Жерсон Родригес
Жерсон Родригес
fanatik.com.tr

Футболист Динамо Жерсон Родригес мог перебраться в Турцию, об этом сообщает Viral Spor.

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По информации источника, нападающий получил привлекательное предложение от Эрзурумспора. Однако игрок не захотел переходить в клуб.

Эрзурумспор закончит сезон на втором месте в Первой лиги Турции. В следующем году команда испытает свои силы в Суперлиге.

Напомним, что Анкарагюджю расторг контракт с Жерсоном. Вся причина в том, что Родригес устроил драку на тренировке.

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Теги: Жерсон Родригес, Динамо Киев, футбол
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