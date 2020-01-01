Суркис: Луческу - главный тренер киевского Динамо. Точка

Функционер поддержал румынского специалиста.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис подтвердил, что Мирча Луческу будет готовить команду к следующему сезону.

“Луческу - главный тренер киевского Динамо. Я больше не хочу ничего обсуждать. Завтра он прилетает к нам. Что я еще могу добавить?

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Его заявление прессе? Ну я же не знаю…Заявление, не заявление. Луческу - главный тренер киевского Динамо. Точка. Он еще никуда не пришел, а вы уже говорите про уход“, - отметил функционер.

Суркис также высказался о негативной реакции фанатов “бело-синих“ на назначение румынского специалиста в киевский клуб.

“Думаю, у нас умные фанаты. Они поймут, что когда команда начнет прогрессировать и показывать качественный футбол, то такова профессиональная тренерская работа. И потом я не забирал Луческу из Шахтера. Он был свободен. Я имею право пригласить того специалиста, кого посчитаю нужным“, - заявил Суркис в интервью Спорт-Экспрессу.

Ранее агент тренера высказался о последних событиях вокруг Луческу.