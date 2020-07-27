Агент Луческу: Мирча - главный тренер Динамо

Румынский наставник будет тренировать команду.

Аркадий Запорожану, агент тренера Мирчи Луческу прокомментировал слухи о том, что румын подал в отставку с поста главного тренера Динамо.

“Нет. Это была личная переписка между ним и Игорем Михайловичем Суркисом. Этот разговор был еще в субботу. Будем выяснять, как это попало в прессу. Если кто‑то захочет увидеть, то я все могу показать.

У нас завтра в 9:30 самолет на Киев. Луческу - главный тренер Динамо. Этим письмом он хотел показать, что он не держится за кресло тренера. Он хотел показать, что не ради денег пришел. Если его приход может помешать Динамо, то он спокойно уйдет. Имидж клуба намного дороже“, - заявил агент.

Напомним, что Луческу не хотел работать в команде из-за острой критики болельщиков.

Ранее Суркис заявил, что у клуба есть главный тренер.