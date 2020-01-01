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Шахтер - Полесье 4:1 видео голов и обзор матча

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"Горняки" разгромили соперника.

Шахтер - Полесье: видео голов и обзор матча
Шахтер - Полесье: видео голов и обзор матча
ФК Шахтер Донецк

В рамках подготовки к Лиге Европы донецкий Шахтер провел товарищеский матч против Полесья. 

“Горняки“ уверенно разобрались со своим соперником. Подопечные Луиша Каштру первые пропустили, но смогли вернуться в игру и забить четыре гола.

Напомним, что 29 июля Шахтер проведет контрольный поединок против Вереса.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Шахтер - Полесье 4:1
Голы: Майкон, 24, Бондаренко, 53, Коноплянка, 70, Тете, 80 - Задерецкий, 19
 
Шахтер: Пятов (к) (Трубин, 46), Болбат (Сиприано, 70), Матвиенко (Хочолава, 46), Кривцов (Бондарь, 46), Додо (Дентиньо, 64), Маркос Антонио (Сикан, 64; Мудрик, 75), Коваленко (Пихаленок, 64), Майкон (Бондаренко, 46), Тайсон (Коноплянка, 64), Марлос (Тете, 46), Мораес (Фернандо, 64). 

29 июля “оранжево-черных“ ждет матч против Вереса.

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Теги: Шахтер Донецк, футбол, Полесье, видео голов, обзор матча
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