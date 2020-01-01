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Вербич: Я хочу дебютировать в Лиге чемпионов в составе Динамо

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Вингер готов отдать все силы ради успеха.
Беньямин Вербич
Беньямин Вербич
ФК Динамо Киев

Футболист Динамо Беньямин Вербич заявил, что хотел бы дебютировать в Лиге чемпионов в составе киевского клуба.

“Думаю, любой соперник из тех, которые нам могут попасться в третьем раунде и раунде плей-офф, являются хорошими командами, но не такими, с которыми мы не могли бы играть на равных. Конечно, будем стараться сделать все возможное чтобы пройти квалификацию. Я очень хочу впервые сыграть в Лиге чемпионов в составе Динамо.

Насыщенный график осенью? Да никто об этом не будет особо думать или жалеть если мы пройдем в Лигу чемпионов. Да, новый сезон будет немного необычным. Но так сложились обстоятельства, мы ничего не можем с этим поделать. Главное - показывать хорошие результаты во всех турнирах независимо от обстоятельств“, - рассказал Вербич пресс-службе “бело-синих“.

Ранее сообщалось, что Луческу решил отказаться от работы в Динамо из-за враждебной реакции фанатов.

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Теги: Беньямин Вербич, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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