Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Луческу: Я решил отказаться от работы в Динамо

Комментариев: 7
Румын покинул киевский клуб.
Мирча Луческу
Мирча Луческу
Getty Images

Румынский специалист Мирча Луческу спустя четыре дня покинул пост главного тренера Динамо.

Наставник назвал причины своего ухода.

Читай также: Так нас**ть на клуб и фанатов нужно уметь: реакция сети на назначение Луческу в Динамо

“Я с сожалением решил отказаться от возможного сотрудничества с киевским Динамо. Я благодарен Суркисам за оказанное доверие и сделанное приглашение. Но я не могу работать во враждебной атмосфере, которая в особенности исходит от группы ультрас клуба, в чьей поддержке так нуждается команда.

Я никогда не был трусом, а наоборот принимал спортивные вызовы, доказательство - переход из Галатасарая в Бешикташ или из Динамо Бухарест в Рапид Бухарест. Но меня встречали с надеждой и доверием, с помощью которого нам удалось выиграть титулы в соответствующих странах.

Читай также: Суркис встретился с ультрас Динамо после сенсационного назначения Луческу

Я не могу принять своих фанатов, действующих против интересов клуба. Я думал, что пришло время перемен, которые вызвали бы эмуляцию, энтузиазм, мотивацию и вернули команду на тот уровень, на который ее давали традиции и история этого клуба.

Мой приход в Динамо Киев не имеет никакого отношения к стоимости контракта, деньги были моей последней заботой. Я хотел вернуться в футбол, в Украину, где я испытал огромное удовлетворение, снова войти в эту атмосферу, настолько волнующую и полную непредсказуемого футбола. 

Я сделал это с энтузиазмом, с полной уверенностью в потенциале молодых украинских игроков, многие из которых являются членами сборных. Я хотел соревнования, как это было много лет назад. Украина этого заслуживает“, - приводит слова Луческу издание GSP.

Напомним, что данное назначение жестко раскритиковали болельщики Динамо.

Поделись:
Теги: Мирча Луческу, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
hedgehog57    27.07.2020, 17:51
Оценка:  0
hedgehog57
луческу слился в тумане
topz    27.07.2020, 17:35
Оценка:  -1
topz
Якщо це дійсно так, то це є правильне рішення. Вибір тренерів є, головне що у власників клубу було бажання та можливості.
гость  (аноним)  27.07.2020, 17:24
Оценка:  -2
гость
Смерть на взлёте.
гость  (аноним)  27.07.2020, 17:24
Оценка:  +1
гость
Суркис бери того пацана с которым вы бодались пару дней назад, он выведет динамик в 1 лигу.
гость  (аноним)  27.07.2020, 17:22
Оценка:  -1
гость
РЭСПЭКТ БУДДУЛЛАЙЮЮ.
pусский  (аноним)  27.07.2020, 17:13
Оценка:  -1
pусский
Теперь весь мир будет знать, какими педриллами являются украинские нацисты, старого деда и то достали!
Noblesse_obliger    27.07.2020, 17:30
Оценка:  0
Noblesse_obliger
Федераст дырявый срасейский,помойку прикрой свою - воняет!!!!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь