Луческу: Я решил отказаться от работы в Динамо

Румын покинул киевский клуб.

Румынский специалист Мирча Луческу спустя четыре дня покинул пост главного тренера Динамо.

Наставник назвал причины своего ухода.

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“Я с сожалением решил отказаться от возможного сотрудничества с киевским Динамо. Я благодарен Суркисам за оказанное доверие и сделанное приглашение. Но я не могу работать во враждебной атмосфере, которая в особенности исходит от группы ультрас клуба, в чьей поддержке так нуждается команда.

Я никогда не был трусом, а наоборот принимал спортивные вызовы, доказательство - переход из Галатасарая в Бешикташ или из Динамо Бухарест в Рапид Бухарест. Но меня встречали с надеждой и доверием, с помощью которого нам удалось выиграть титулы в соответствующих странах.

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Я не могу принять своих фанатов, действующих против интересов клуба. Я думал, что пришло время перемен, которые вызвали бы эмуляцию, энтузиазм, мотивацию и вернули команду на тот уровень, на который ее давали традиции и история этого клуба.

Мой приход в Динамо Киев не имеет никакого отношения к стоимости контракта, деньги были моей последней заботой. Я хотел вернуться в футбол, в Украину, где я испытал огромное удовлетворение, снова войти в эту атмосферу, настолько волнующую и полную непредсказуемого футбола.

Я сделал это с энтузиазмом, с полной уверенностью в потенциале молодых украинских игроков, многие из которых являются членами сборных. Я хотел соревнования, как это было много лет назад. Украина этого заслуживает“, - приводит слова Луческу издание GSP.

Напомним, что данное назначение жестко раскритиковали болельщики Динамо.