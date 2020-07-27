Луческу покинул Динамо - Gazeta Sporturilor

Румынские СМИ сообщают, что новый главный тренер Динамо уйдет со своего поста.

Румынское издание Gazeta Sporturilor сообщило о том, что Мирча Луческу покинул пост главного тренера Динамо.

Читай также: Так нас**ть на клуб и фанатов нужно уметь: реакция сети на назначение Луческу в Динамо

По информации источника, Луческу так и не приступил к своим обязанностям, ведь команда находится в отпуске.

Напомним, что наставник возглавил киевский клуб четыре дня назад. Причиной возможного ухода стало то, что болельщики жестко раскритиковали данное назначение.

Ранее Луческу заявил, что хочет, чтобы болельщики “бело-синих“ были им довольны.