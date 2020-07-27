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Луческу покинул Динамо - Gazeta Sporturilor

Комментариев: 2
Румынские СМИ сообщают, что новый главный тренер Динамо уйдет со своего поста.
Мирча Луческу
Мирча Луческу
ФК Динамо Киев

Румынское издание Gazeta Sporturilor сообщило о том, что Мирча Луческу покинул пост главного тренера Динамо.

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По информации источника, Луческу так и не приступил к своим обязанностям, ведь команда находится в отпуске.

Напомним, что наставник возглавил киевский клуб четыре дня назад. Причиной возможного ухода стало то, что болельщики жестко раскритиковали данное назначение.

Ранее Луческу заявил, что хочет, чтобы болельщики “бело-синих“ были им довольны.

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Теги: Мирча Луческу, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  27.07.2020, 17:10
Оценка:  -6
pусский
Он понял, что укропы - мерзкий народец!
Noblesse_obliger    27.07.2020, 17:31
Оценка:  +1
Noblesse_obliger
А федерасты на срасеи почти все поголовно дырявые!!!
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