Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Луческу: Хочу, чтобы болельщики Динамо были мной довольны

Комментариев: 0
Румынский специалист хочет добиться успехов с киевлянами.
Мирча Луческу
Мирча Луческу
Getty Images

Новый главный тренер Динамо Мирча Луческу рассказал о своих целях в команде.

“В истории Динамо еще не было такого плохого периода. Они провалили сезон. Я исправлю эту негативную картину. В клубе много проблем, я буду идти рука об руку с футболистами и пытаться решить эти проблемы. Хочу, чтобы болельщики Динамо были мной довольны“.

Также наставник высказался о ситуации вокруг болельщиков столичного клуба, которые настроены против него.

“Болельщики смотрят на результат. Если я добьюсь хороших результатов, какие у меня могут быть проблемы с фанатами? Возможно, они злятся, ведь я много раз обыгрывал Динамо с Шахтером. Но я, само собой, буду бороться за успех Динамо“, - цитирует Луческу aa.com.tr.

Ранее Сергей Палкин заявил, что Мирча Луческу дважды хотел вернуться в Шахтер.

Поделись:
Теги: футбол, Мирча Луческу, Динамо, чемпионат Украины, УПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь