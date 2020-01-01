Луческу: Хочу, чтобы болельщики Динамо были мной довольны

Румынский специалист хочет добиться успехов с киевлянами.

Новый главный тренер Динамо Мирча Луческу рассказал о своих целях в команде.

“В истории Динамо еще не было такого плохого периода. Они провалили сезон. Я исправлю эту негативную картину. В клубе много проблем, я буду идти рука об руку с футболистами и пытаться решить эти проблемы. Хочу, чтобы болельщики Динамо были мной довольны“.

Также наставник высказался о ситуации вокруг болельщиков столичного клуба, которые настроены против него.

“Болельщики смотрят на результат. Если я добьюсь хороших результатов, какие у меня могут быть проблемы с фанатами? Возможно, они злятся, ведь я много раз обыгрывал Динамо с Шахтером. Но я, само собой, буду бороться за успех Динамо“, - цитирует Луческу aa.com.tr.

Ранее Сергей Палкин заявил, что Мирча Луческу дважды хотел вернуться в Шахтер.