Бутко: Ищу команду, пока непонятно нужен я буду Шахтеру или нет

Украинец готов рассмотреть предложения от других клубов.

Защитник Шахтера Богдан Бутко завершил свою аренду в польском Лехе и пока не знает, где продолжит карьеру.

“У Шахтера впереди еще матчи Лиги Европы, уже после будет что-то видно. Но сейчас я ищу команду, потому что пока непонятная ситуация: нужен я буду Шахтеру или нет. Пока что четкой позиции от клуба по мне нет.

Предложения есть, в том числе из Европы. Есть вариант в Польше. Но говорить об этом пока не буду. Идут разговоры, это тоже хорошо. Потому что когда сидишь на лавочке и либо вообще не выходишь, либо выходишь периодически - это все равно другое.

Я всегда открыт к предложениям от украинских клубов. К тому же наш чемпионат не хуже, чем польский. Главное, чтобы предложение меня устраивало в игровом и в финансовом плане“, - приводит слова футболиста Meta-ratings.com.ua.

Напомним, Лех решил не продлевать контракт с Бутко.