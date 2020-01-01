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Шахтер обыграл Полесье в контрольном матче

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Донецкая команда без проблем одолела соперника.
Шахтер сильнее Полесья
Шахтер сильнее Полесья
ФК Шахтер Донецк

Шахтер обыграл Полесье в рамках товарищеского матча. “Горняки“ победили с разницей в три мяча.

Шахтер - Полесье 4:1
Голы: Майкон, 24, Бондаренко, 53, Коноплянка, 70, Тете, 80 - Задерецкий, 19
 
Шахтер: Пятов (к) (Трубин, 46), Болбат (Сиприано, 70), Матвиенко (Хочолава, 46), Кривцов (Бондарь, 46), Додо (Дентиньо, 64), Маркос Антонио (Сикан, 64; Мудрик, 75), Коваленко (Пихаленок, 64), Майкон (Бондаренко, 46), Тайсон (Коноплянка, 64), Марлос (Тете, 46), Мораес (Фернандо, 64). 

Отметим, что 29 июля Шахтер встретится с Вересом.

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Теги: футбол, Шахтер, Полесье, спарринг, товарищеский матч
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