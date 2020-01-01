Шахтер обыграл Полесье в контрольном матче

Донецкая команда без проблем одолела соперника.

Шахтер обыграл Полесье в рамках товарищеского матча. “Горняки“ победили с разницей в три мяча.

Шахтер - Полесье 4:1

Голы: Майкон, 24, Бондаренко, 53, Коноплянка, 70, Тете, 80 - Задерецкий, 19



Шахтер: Пятов (к) (Трубин, 46), Болбат (Сиприано, 70), Матвиенко (Хочолава, 46), Кривцов (Бондарь, 46), Додо (Дентиньо, 64), Маркос Антонио (Сикан, 64; Мудрик, 75), Коваленко (Пихаленок, 64), Майкон (Бондаренко, 46), Тайсон (Коноплянка, 64), Марлос (Тете, 46), Мораес (Фернандо, 64).

Отметим, что 29 июля Шахтер встретится с Вересом.