Палкин: Луческу дважды просился обратно, но он себя исчерпал

Функционер считает, что румынский специалист остался на прежнем уровне.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал, почему из команды ушел Мирча Луческу.

“Луческу себя исчерпал. Донецкий Шахтер вырос, как клуб, пошел вверх, но Луческу остался на прежнем уровне. Президент еще за полгода до окончания его контракта дал задание подыскать новых кандидатов. Это решение не принималось резко, оно было продуманным. Президент понимал на что идет.

Потом Мирча дважды просился обратно и дважды получил отказ. Президент принял такое решение и менять его он не собирался“.

Функционер также прокомментировал назначение Луческу в Динамо.

“Я проработал в Шахтере 17 лет и не представляю даже в страшном сне, что я иду работать в Динамо. Приведу пример, бывший помощник Луческу Карло Николини отказал Мирче и не вошел в его штаб, сказав, что он не сможет ходить по Киеву и смотреть в глаза болельщикам Шахтера“, - заявил Палкин в интервью телеканалу Украина 24.

Ранее Игорь Суркис встретился с ультрас Динамо после сенсационного назначения Мирчи Луческу.