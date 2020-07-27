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Палкин: Луческу дважды просился обратно, но он себя исчерпал

Комментариев: 5
Функционер считает, что румынский специалист остался на прежнем уровне.
Сергей Палкин
Сергей Палкин
ФК Шахтер Донецк

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал, почему из команды ушел Мирча Луческу.

“Луческу себя исчерпал. Донецкий Шахтер вырос, как клуб, пошел вверх, но Луческу остался на прежнем уровне. Президент еще за полгода до окончания его контракта дал задание подыскать новых кандидатов. Это решение не принималось резко, оно было продуманным. Президент понимал на что идет.

Потом Мирча дважды просился обратно и дважды получил отказ. Президент принял такое решение и менять его он не собирался“.

Функционер также прокомментировал назначение Луческу в Динамо.

“Я проработал в Шахтере 17 лет и не представляю даже в страшном сне, что я иду работать в Динамо. Приведу пример, бывший помощник Луческу Карло Николини отказал Мирче и не вошел в его штаб, сказав, что он не сможет ходить по Киеву и смотреть в глаза болельщикам Шахтера“, - заявил Палкин в интервью телеканалу Украина 24.

Ранее Игорь Суркис встретился с ультрас Динамо после сенсационного назначения Мирчи Луческу.

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Теги: футбол, Шахтер, Динамо, Сергей Палкин, Мирча Луческу
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Комментариев (5)
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trgvm1    27.07.2020, 09:05
Оценка:  0
trgvm1
палкина в сраку палкой гниду донецкую
trgvm1    27.07.2020, 09:04
Оценка:  0
trgvm1
палкин он тебя еще с ріжім татарином по полной исчерпает вот увидишь
Фанат  (аноним)  27.07.2020, 08:52
Оценка:  0
Фанат
Палкин,поезжай на Донбасс и возраждай там украинский "Шахтер" с украинским тренером.Покажи пример патриотизма в футболе.
thebestdraw    27.07.2020, 08:32
Оценка:  0
thebestdraw
шахтер настолько вырос, что теперь в европе особо из себя ничего не представляет.
kiev777  (аноним)  27.07.2020, 08:27
Оценка:  +1
kiev777
Посмотрим, исчерпал он себя или нет...
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