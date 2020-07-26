Защитник Днепра-1 раскритиковал судейство Монзуль

Андрей Цуриков считает, что арбитр давала несправедливые желтые карточки.

Защитник Днепра-1 Андрей Цуриков прокомментировал поражение от Колоса (1:4) в поединке плей-офф за путевку в Лигу Европы. По мнению футболиста, неудовлетворительную работу в этом поединке провела арбитр Екатерина Монзуль.

“Футбол состоит из мелочей. Нам не повезло в некоторых моментах. Пропустили такие голы, которые не должны были пропускать - очень глупые, детские.

Во-вторых, хотел бы отметить судью, которая сажала на несуществующие желтые карточки. Это также влияет на игру, когда человек не может играть так же жестко, как можно делать без желтой карточки.

Пропустили две контратаки, которые завершились голом. Мы пытались вернуться в игру во втором тайме, практически сделали это, быстро забив. Но после третьего гола, что пропустили, стало гораздо труднее.

У нас уже были такие ситуации, когда мы отыгрывались, и не в одном матче. Поэтому мы настраивались и выходили на второй тайм, чтобы вернуться в игру. Как я сказал, у нас почти получилось. Но из-за собственных ошибок проиграли“, - приводит слова Цурикова официальный сайт днепрян.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Колос - Днепр-1.