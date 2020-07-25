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Легендарный врач Металлиста скончался от коронавируса

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Антону Худаеву было 48 лет.
Антон Худаев
Антон Худаев
ФК Металлист-1925

Врач сборной Украины и Металлиста Антон Худаев умер от коронавируса, об этом сообщает УАФ.

Специалист ушел из жизни в 48 лет. Причиной смерти стала остановка сердца, которая вызвана поражением легких.

“Антон Евгеньевич подхватил COVID-19, вирус поразил 70 процентов его легких. Лучшие врачи Украины боролись за жизнь Худаева, он находился под аппаратом искусственного дыхания. Однако коронавирус оказался безжалостным“, - говорится в заявлении УАФ.

Напомним, что Антон Худаев является символом харьковского футбола. В Металлисте он проработал более 20 лет. Кроме того, с 2016 года работал в сборной Украины.

Ранее сообщалось, что массажист Фламенго, проработавший в клубе 40 лет, умер от коронавируса.

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Теги: Антон Худаев, смерть, футбол, трагедия, коронавирус
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Комментариев (1)
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В0ЛАНД    25.07.2020, 23:20
Оценка:  -21
В0ЛАНД
Жаль человека.Вечная память.Скорблю.(((((((
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