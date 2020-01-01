Александрия - Мариуполь 1:2 видео голов и обзор матча
В рамках плей-офф за еврокубки Мариуполь встречался с Александрией.
Азовский клуб повел в матче на 25-й минуте благодаря точному удару Полегенько. Но уже спустя несколько минут Безбородько восстановил ничейный счет.
Во втором тайме Мариуполь сумел забить второй гол, который вывел “азовцев“ в финал плей-оффа. В решающей игре азовский клуб сыграет с Колосом.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Александрия - Мариуполь 1:2
Голы: Безбородько, 35 - Полегенько, 28, Кащук, 83
Александрия: Панькив - Мирошниченко, Дубра, Бухал, Стецьков (Пашаев, 46) - Банада (Грицук, 86), Гречишкин, Ковалец - Лучкевич (Задерака, 73), Безбородько (Ситало, 73), Третьяков (Мишенко, 89)
Мариуполь: Гальчук - Чоботенко, Яворский, Муравский (Тищенко, 46) - Полегенько, Федорчук (Сагуткин, 90+5), Чех (Игнатенко, 78), Корниенко - Чурко (Кащук, 78), Мишнев - Фомин (Топалов, 90+1)
Предупреждения: Фомин, Гальчук
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