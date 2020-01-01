Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Александрия - Мариуполь 1:2 видео голов и обзор матча

Комментариев: 0
"Азовцы" оказались сильнее.

Александрия - Мариуполь: видео голов и обзор матча
Александрия - Мариуполь: видео голов и обзор матча
ФК Мариуполь

В рамках плей-офф за еврокубки Мариуполь встречался с Александрией.

Азовский клуб повел в матче на 25-й минуте благодаря точному удару Полегенько. Но уже спустя несколько минут Безбородько восстановил ничейный счет.

Во втором тайме Мариуполь сумел забить второй гол, который вывел “азовцев“ в финал плей-оффа. В решающей игре азовский клуб сыграет с Колосом.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Александрия - Мариуполь 1:2
Голы: Безбородько, 35 - Полегенько, 28, Кащук, 83

Александрия: Панькив - Мирошниченко, Дубра, Бухал, Стецьков (Пашаев, 46) - Банада (Грицук, 86), Гречишкин, Ковалец - Лучкевич (Задерака, 73), Безбородько (Ситало, 73), Третьяков (Мишенко, 89)

Мариуполь: Гальчук - Чоботенко, Яворский, Муравский (Тищенко, 46) - Полегенько, Федорчук (Сагуткин, 90+5), Чех (Игнатенко, 78), Корниенко - Чурко (Кащук, 78), Мишнев - Фомин (Топалов, 90+1)

Предупреждения: Фомин, Гальчук

Поделись:
Теги: Александрия, Мариуполь, футбол, чемпионат Украины, УПЛ, видео голов, обзор матча
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь