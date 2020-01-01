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Мариуполь в тяжелом поединке обыграл Александрию

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Азовский клуб вышел в финал плей-оффа.
Мариуполь вышел в финал
Мариуполь вышел в финал
ФК Александрия

Мариуполь на выезде добыл победу над Александрией (2:1) в рамках плей-офф за Лигу Европы.

Азовский клуб вышел вперед в средине первого тайма благодаря голу Полегенько. Подопечные Шарана сумели вернуться в игру и сравнять счет на 35-й минуте. Автором забитого мяча стал Безбородько.

Во втором тайме команды показывали равную игру, однако сильнее все-таки оказался Мариуполь. “Азовцы“ в концовке встречи забил второй гол, который принес победу в матче.

В финале мини-турнира Мариуполь сыграет с Колосом, который разгромил Днепр-1.

Александрия - Мариуполь 1:2
Голы: Безбородько, 35 - Полегенько, 28, Кащук, 83

Александрия: Панькив - Мирошниченко, Дубра, Бухал, Стецьков (Пашаев, 46) - Банада (Грицук, 86), Гречишкин, Ковалец - Лучкевич (Задерака, 73), Безбородько (Ситало, 73), Третьяков (Мишенко, 89)

Мариуполь: Гальчук - Чоботенко, Яворский, Муравский (Тищенко, 46) - Полегенько, Федорчук (Сагуткин, 90+5), Чех (Игнатенко, 78), Корниенко - Чурко (Кащук, 78), Мишнев - Фомин (Топалов, 90+1)

Предупреждения: Фомин, Гальчук

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Теги: Мариуполь, Александрия, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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