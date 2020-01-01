Колос - Днепр-1 4:1 видео голов и обзор матча

Ковалевский клуб уверенно переиграл Днепр-1.

Колос - Днепр-1: видео голов и обзор матча ФК Колос

В рамках плей-офф за место в Лиге Европы сезона-2020/21 Колос разгромил Днепр-1.

Ковалевский клуб четыре раза поразил ворота гостей. На свой счет гол записали: Ориховский, Морозко и Антюх, который оформил дубль.

Гости сумели лишь однажды ответить номинальным хозяевам. Однако гол был записан на футболиста Колоса Волынця, который переправил мяч в собственные ворота.

Благодаря этой победе подопечные Костышина вышли в финал мини-турнира, где сыграют с победителем пары Александрия - Мариуполь за право выступать в еврокубках в следующем сезоне.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Колос - Днепр-1:

Колос - Днепр-1 4:1

Голы: Ориховский, 22, Антюх, 24, 50, Морозко, 87 - Волынец, 50 (авт.)



Колос: Волынец - Зозуля, Максименко (Парамонов, 73), Гавриш, Емец - Задоя (Петров, 53), Ориховский (Д. Костышин, 73) - Антюх, Смирный, Морозко - Лысенко (Бондаренко, 50).



Днепр-1: Клищук - Адамюк, Сваток, Логинов, Цуриков - Вакулко (Булеца, 62) - Хобленко, Когут, Ди Франко (Кравченко, 46), Коркишко (Тейлор, 46) - Супряга.



Предупреждения: Морозко, Задоя, Максименко, Смирный - Цуриков, Ди Франко.