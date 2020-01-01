Колос в ярком матче разгромил Днепр-1
В рамках плей-офф за место в Лиге Европы сезона-2020/21 Колос дома уверенно обыграл Днепр-1.
Подопечные Костышина активно начали игру. В средине тайма футболисты ковалевского клуба за две минуты сумели дважды поразить ворота гостей. Голы на свой счет записали Ориховский и Антюх.
В начале второго тайма днепровский коллектив отыграл один мяч благодаря автоголу Волынця. Однако спустя пару минут Антюх оформил дубль. Окончательный счет в поединке установил Морозко, который принес разгромную победу Колосу - 4:1.
Во втором матче плей-офф сыграют Александрия - Мариуполь. Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.
Колос – Днепр-1 4:1
Голы: Ориховский, 23, Антюх, 24, 51, Морозко, 88 – Волынец, 48 (в свои ворота)
Колос: Волынец – Зозуля, Гавриш, Максименко (Парамонов, 72), Емец – Антюх, Задоя (Петров, 53), Ориховский (Костышин, 72), Морозко – Смирный – Лысенко (Бондаренко, 49)
Днепр-1: Клищук – Адамюк, Сваток, Логинов, Цуриков – Когут, Вакулко (Булеца, 62) – Хобленко, Ди Франко (Кравченко, 46), Коркишко (Тейлор, 46) – Супряга
Предупреждения: Морозко, Задоя, Максименко – Цуриков, Ди Франко
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