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Бойко: Футболисты Динамо поддержали назначение Луческу

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Игроки окажут теплый прием румынскому специалисту.
Денис Бойко
Денис Бойко
ФК Динамо Киев

Вратарь Динамо Денис Бойко прокомментировал назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского клуба.

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“Для меня, профессионального футболиста, эта новость не изменила планы или задачи. Я должен качественно выполнять свою работу, вне зависимости от того, кто возглавил команду. Все прекрасно знают, чего в карьере добился Мирча Луческу. Его достижения говорят сами за себя, а что у него получится в Динамо - покажет время.

Команда поддержала назначение Луческу, окажет ему уважительный прием и будет работать с ним с полной выкладкой.

Лично мне хотелось бы, чтобы Мирчу Луческу и Динамо поддержали болельщики. Сейчас нам важно, чтобы была возможность спокойно работать, готовиться к сезону и сосредоточиться на достижении результатов. Очень много эмоций вокруг команды в последнее время, необходимо успокоиться и планомерно идти вперед“, - заявил футболист пресс-службе “бело-синих“.

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Бойко также поделился мнением о возможной дополнительной мотивации после смены наставника команды.

“Могу отвечать только за себя. В профессиональном спорте одним из самых важных моментов является конкуренция за место в составе. Сейчас у всех будет шанс проявить себя. Для меня цель проста: показать все свои лучшие качества, бороться за место в основе и помочь команде побеждать. Для прогресса и побед всегда есть мотивация“, - отметил Денис.

Ранее Суркис встретился с ультрас Динамо после сенсационного назначения Луческу.

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Теги: Денис Бойко, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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