Русол: Коломойский давал достаточно ресурсов Днепру, но чего-то не хватало

Андрей рассказал, почему команде так и не удалось завоевать трофей.

Исполнительный директор Днепра-1 Андрей Русол высказался о бывшем президенте Днепра Игоре Коломойском.

“Он достаточно давал ресурсов, когда я был футболистом, чтобы игроки могли поднять трофей над головой. Он делал достаточно для футбольного клуба, команды, чтобы Днепр выигрывал. Мы много раз были рядом, но чего-то нам не хватало.

В какой-то период больше вина футболистов. Может, кто-то скажет, что больше внимания нужно было уделять команде, вникать в детали. Но это вопрос управления организацией. Он видел это так. Не считал нужным раз в неделю приезжать на базу, общаться с футболистами.

Кто-то видит управление командой по-другому, считает, что нужно приехать и пожать руку всем футболистам перед тренировкой. Но это все вопросы стиля.

Для футболистов есть ряд более важных моментов, чем увидеть президента.

Убил ли Коломойский Днепр? Не знаю. Возможно и так“, - в интервью Вацко Light.

Ранее Андрей Русол высказался о потенциале Андрея Лунина.