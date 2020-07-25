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Сидорчук: Думаю, с Луческу мы будем больше побеждать, расти и прогрессировать

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Капитан киевлян отметил, что обсуждение решений руководства не входит в компетенцию игроков.
Сергей Сидорчук
Сергей Сидорчук
ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук прокомментировал назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера команды.

“Все произошло достаточно быстро, я еще не успел осознать то, что ушел предыдущий наставник, а уже назначили нового тренера. Я не тот человек, который дает оценку, а всего лишь футболист. Не в нашей компетенции обсуждать решения руководства, наша задача выходить на поле и играть в футбол.

Не могу загадывать наперед, но, конечно, хочется, чтобы Луческу был успешнее, чтобы мы выиграли как минимум, на один трофей больше. Если к Суперкубку и Кубку Украины получится добавить чемпионство, будет здорово. В Киеве уже давно не было золота чемпионата, поэтому, если удастся его завоевать, я буду очень доволен.

То, что Мирча Луческу известный и титулованный тренер в Европе - это факт. Думаю, в спортивном плане мы будем больше побеждать, расти и прогрессировать.

Согласен, что событие неординарное. Думаю, каждый воспримет по-своему. В эмоциональном плане эта новость, безусловно, произвела информационный бум и сразу вызвала много споров и мнений, в том числе и негативных. Но это были эмоции, прежде всего связанные с одним из предыдущих мест работы тренера.

Сейчас, когда уже прошло несколько дней, если убрать эмоции и оставить спортивную составляющую, уверен, Динамо только выиграет от этого назначения. Луческу действительно очень долго работал в Шахтере, и кто лучше него знает нашего главного и принципиального конкурента изнутри? Так что этот факт только на руку Динамо, в этом шаге есть серьезные плюсы“, - цитирует Сидорчука официальный сайт клуба.

Ранее назначение Луческу прокомментировали Георгий Цитаишвили и Беньямин Вербич.

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Теги: футбол, Сергей Сидорчук, Динамо, УПЛ, чемпионат Украины, Мирча Луческу
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  25.07.2020, 14:11
Оценка:  +1
гость
Побеждать - это хорошо, а Луческу - это плохо...
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