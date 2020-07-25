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Вербич: Очень рад, что буду работать с таким тренером, как Луческу

Комментариев: 3
Словенец отметил, что румынскому специалисту нужно дать шанс.
Беньямин Вербич
Беньямин Вербич
ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Баньямин Вербич высказался о назначении Мирчи Луческу на пост главного тренера Динамо.

“Я про Луческу знаю очень мало. Только знаю, что он работал в Шахтере 12 лет и что он один из лучших тренеров мира по количеству трофеев. Очень рад, что буду работать с таким тренером. Увидим, как будет на тренировках. Нужно дать ему шанс показать, что он хороший тренер.

Мы можем смотреть только вперед и радоваться, что у нас будет такой тренер. Было несколько других имен. Когда сказали, что будет Луческу, я чуть-чуть… Для меня это был как сюрприз, потому что никто не ожидал его.

Но президент так решил - посмотрим, как будет. Знаю, что некоторые болельщики не согласны, но посмотрим. Если будем хорошо играть - все будет хорошо“, - отметил словенец в эфире Футбол NEWS.

Вашему вниманию также реакция Сети на назначение Мирчи Луческу в Динамо.

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Теги: футбол, Беньямин Вербич, Динамо, чемпионат Украины, УПЛ, Мирча Луческу
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  25.07.2020, 17:10
Оценка:  0
гость
Запроданец!
гость  (аноним)  25.07.2020, 13:52
Оценка:  +1
гость
Чего блин сразу стыд. Кто то лучше есть ? Семин ? Который играл в 10 защитников и выигрывали от силы 1-0. Луческу должен все поменять. И уйти от динамовской школы. Как в свое время был Лобановский ,так будет и Луческу. Я в это верю. Первый блин иностранный тренер на считая СНГ
Духовный_скреп    25.07.2020, 13:16
Оценка:  +4
Духовный_скреп
Ёб...ный стыд)))
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