Вербич: Очень рад, что буду работать с таким тренером, как Луческу

Словенец отметил, что румынскому специалисту нужно дать шанс.

Полузащитник Динамо Баньямин Вербич высказался о назначении Мирчи Луческу на пост главного тренера Динамо.

“Я про Луческу знаю очень мало. Только знаю, что он работал в Шахтере 12 лет и что он один из лучших тренеров мира по количеству трофеев. Очень рад, что буду работать с таким тренером. Увидим, как будет на тренировках. Нужно дать ему шанс показать, что он хороший тренер.

Мы можем смотреть только вперед и радоваться, что у нас будет такой тренер. Было несколько других имен. Когда сказали, что будет Луческу, я чуть-чуть… Для меня это был как сюрприз, потому что никто не ожидал его.

Но президент так решил - посмотрим, как будет. Знаю, что некоторые болельщики не согласны, но посмотрим. Если будем хорошо играть - все будет хорошо“, - отметил словенец в эфире Футбол NEWS.

Вашему вниманию также реакция Сети на назначение Мирчи Луческу в Динамо.