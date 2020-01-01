Русол: Лунин не мог отказать Реалу

Функционер считает, что у Андрея есть все шансы стать первым голкипером "сливочных".

Исполнительный директор Днепра-1 Андрей Русол рассказал, станет ли голкипер Овьедо Андрей Лунин первым вратарем Реала.

“Зависит от степени его амбиций. Реал приходил за ним еще раньше, как только он дебютировал за Днепр. Это комплимент скаутинговой службе клуба. Сначала Андрей отказался ехать туда, потому что они видели его вратарем дубля.

У Андрея было несколько вариантов продолжения карьеры. Другие клубы были, возможно, чуть менее статусные, чем Реал, но тоже из обоймы ведущих в Европе. Когда мы приехали туда, мы сразу поняли, почему их называют королевским клубом. У Лунина не было шанса сказать им “нет“. Ни одного шанса.

Сможет ли Лунин стать вратарем Реала? Да, я в это верю. У него есть все качества для этого. Светлая голова, психология на поле и за полем, физические данные. Мы не можем спрогнозировать, будет ли он номером один в Реале или нет, но я уверен, что он будет играть в хорошем, ведущем клубе в Европе.

Может ли Лунин быть выше по уровню, чем Пятов и Шовковский? Конечно, перспектива есть. Но время покажет, как он будет работать и поддерживать свою мотивацию на протяжении всей карьеры“, - заявил Русол в интервью Вацко Light.

Ранее Андрей Русол заявил, что не видит себя в современной сборной Украины.