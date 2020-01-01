Александрия - Мариуполь: прогноз и ставки букмекеров на матч плей-офф чемпионата Украины

Александрия встретится с Мариуполем. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В субботу, 25 июля, Александрия примет Мариуполь в рамках плей-офф чемпионата Украины за место в Лиге Европы. Встреча состоится в Александрии на стадионе Ника.

По мнению букмекеров, преимущество в поединке на стороне подопечных Шарана.

Так, в компании bet365 на победу Александрии можно поставить с коэффициентом 1.66, в то время как успех команды Бабича - 4.80. На ничью здесь принимают ставки с коэффициентом 3.50.

Матч Александрия - Мариуполь состоится сегодня, 25 июля, в 19:30 по киевскому времени.