Колос - Днепр-1: прогноз и ставки букмекеров на матч плей-офф чемпионата Украины

Колос сыграет с Днепром-1. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В субботу, 25 июля, Колос встретится с Днепром-1 в рамках плей-офф чемпионата Украины за место в Лиге Европы. Встреча состоится в Киеве на НСК Олимпийский.

По мнению букмекеров, шансы на победу у команд ровные.

Так, в компании bet365 на победу подопечных Костышина можно поставить с коэффициентом 2.50, в то время как успех днепрян также оценили в 2.50. На ничью здесь принимают ставки с коэффициентом 3.40.

Матч Колос - Днепр-1 состоится сегодня, 25 июля, в 19:30 по киевскому времени.