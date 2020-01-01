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Колос - Днепр-1: прогноз и ставки букмекеров на матч плей-офф чемпионата Украины

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Колос сыграет с Днепром-1. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Колос - Днепр-1: прогноз и ставки букмекеров
Колос - Днепр-1: прогноз и ставки букмекеров
СК Днепр-1

В субботу, 25 июля, Колос встретится с Днепром-1 в рамках плей-офф чемпионата Украины за место в Лиге Европы. Встреча состоится в Киеве на НСК Олимпийский.

По мнению букмекеров, шансы на победу у команд ровные.

Так, в компании bet365 на победу подопечных Костышина можно поставить с коэффициентом 2.50, в то время как успех днепрян также оценили в 2.50. На ничью здесь принимают ставки с коэффициентом 3.40.

Матч Колос - Днепр-1 состоится сегодня, 25 июля, в 19:30 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Колос, Днепр-1, букмекеры, прогноз, ставки букмекеров, букмекеры, УПЛ, чемпионат Украины
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