Стали известны результаты тестов на коронавирус у игроков Мариуполя

Завтра команда встретится с Александрией.

Приазовцы в полном составе готовятся к матчу с Александрией ФК Мариуполь

В среду, 22 июля, игроки Мариуполя в шестой раз прошли обязательное тестирование на COVID-19.

“Сегодня оперативно получен результат из медицинского центра “Код Здоровья“ - все тесты отрицательные и заболевших в команде нет“, - сказано в заявлении клуба.

Завтра, 25 июля, Мариуполь встретится с Александрией в рамках плей-офф чемпионата Украины за место в Лиге Европы. Матч стартует в 19:30 по киевскому времени.