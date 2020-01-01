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Стали известны результаты тестов на коронавирус у игроков Мариуполя

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Завтра команда встретится с Александрией.
Приазовцы в полном составе готовятся к матчу с Александрией
Приазовцы в полном составе готовятся к матчу с Александрией
ФК Мариуполь

В среду, 22 июля, игроки Мариуполя в шестой раз прошли обязательное тестирование на COVID-19.

“Сегодня оперативно получен результат из медицинского центра “Код Здоровья“ - все тесты отрицательные и заболевших в команде нет“, - сказано в заявлении клуба.

Завтра, 25 июля, Мариуполь встретится с Александрией в рамках плей-офф чемпионата Украины за место в Лиге Европы. Матч стартует в 19:30 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Мариуполь, чемпионат Украины, УПЛ
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Источник: fcmariupol.com

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