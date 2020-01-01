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Первая лига: Рух обыграл Горняк-Спорт, Николаев сильнее Балкан

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В Украине завершились матчи 26 тура Первой лиги.
Первая лига: результаты матчей
Первая лига: результаты матчей
ФК Николаев

В рамках очередного тура Первой лиги Украины завершился ряд матчей.

Вашему вниманию результаты поединков:

Кремень - Оболонь-Бровар 1:0

Гол: Бафталовский, 82.

Кремень: Закорский - Бычков, Курелех, Головко, Клюс — Литвяк, Пилипенко, Лобода, Мурашов - Марчук, Сула.

Оболонь-Бровар: Федоривский - Майданевич, Билый, Безуглый, Голиков - Валеев, Ялянченко, Коста, Эйдер, Слободян - Медынский, Батальский.

Удаление: Голиков, 75.

Балканы - Николаев 1:3

Голы: Пархоменко, 58 - Паламар, 66, Кушниренко, 77, с пенальти, Ляшевский (90+1).

Балканы: Лободров - Николишин, Юречко, Ильницкий, Платунов - Пархоменко, Серденюк - Луис Фернандо (Пенов, 70), Кунья (Златов, 40), Фаюк (Додо, 55) - Тропанец (Болокан, 46).

Николаев: Агаларов - Ляшевский, Березянский, Кушниренко, Ульянов - Витенчук - Черепущак (Войцеховский, 63), Паламар, Охрончук (Ковалев, 70), Заричнюк (Кравченко, 57) - Яворский.

Предупреждения: Юречко, Луис Фернандо, Ильницкий - Заричнюк.

На 20-й минуте Платунов не реализовал пенальти (вратарь).

Рух - Горняк-Спорт 2:1
Голы: Калюжный, 21, Кухаревич, 72 - Бойко, 64

Рух (стартовый состав): Мысак, Заставный, Дуць, Белый, Сакив, Мартынюк, Брикнер, Калюжный, Русин, Эрнест, Синиця

Горняк-Спорт (стартовый состав): Данкович, Дяченко, Карась, Белый, Моисеенко, Збунь, Сорокин, Корольков, Малышкин, Твердохлеб, Бойко

Удален: Заставный, 52.

Металлист 1925 - Прикарпатье 3:1
Голы: Ямполь, 40 (с пенальти), Дерек, 72, Ермоленко, 90+3 – Кузьмин, 18

Металлист 1925: Сидоренко, Шершень, Поспелов (к), Цвиренко, Ченбай, Кольцов, Савин (Ермоленко, 73), Ямполь, Дерек (Дехтяренко, 83), Дмитренко (Романов, 25; Банасевич, 46), Лукас (Давыдов, 85)

Прикарпатье: Вульчин, Борисевич (к), Пастух, Француз, Секач, Вацеба (Дерби, 63), Генык (Шпирка, 76), Кузьмин, Воробчак (Дитк, 53), Семотюк (Цюцюра,69; Бойко 88), Барчук

Ранее сообщалось, что Агробизнес крупно обыграл Волынь.

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Теги: футбол, Первая лига Украины, результаты матчей
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