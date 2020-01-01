Агробизнес крупно обыграл Волынь

Команда поднялась на третье место в турнирной таблице Первой лиги.

Агробизнес разгромил Волынь в матче 26 тура Первой лиги. Хозяева забили три безответных гола в ворота соперника.

Эта победа позволила команде подняться на третье место в Первой лиге.

Агробизнес - Волынь 3:0

Голы: Семенюк, 4, Когут, 21, Черненко, 83.

Агробизнес: Мозиль - Петров (Козьбан, 55), Думанюк, М.Когут (Черненко, 71), Курило, Дидык, Гагун, Кухарук, Бойчук, Юхимович, Семенюк (И.Когут, 65).

Волынь: Литовченко - Симинин, Михалик, Приндета, Цюпа (Сад, 46), Чачуа, Рябов, Волошинович (Климец, 62), Кожанов, Сиоваш (Мартынюк, 46), Кулиш (Кобзарь, 83).

Предупреждения: Бойчук - Симинин, Волошинович, Рябов, Мартынюк.