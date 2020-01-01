Карпаты обратились в ФИФА из-за долга Ривер Плейт за Карраскаля

Аргентинский клуб должен львовянам солидную сумму.

Карпаты подали иск в ФИФА из-за задолженности Ривер Плейта относительно трансфера полузащитника Хорхе Карраскаля. Об этом сообщает GOLAZO.

Отмечается, что клуб получил 500 тысяч евро за аренду игрока, но общая сумма трансфера составляет 3 миллиона евро.

Карпаты решили обратиться в ФИФА, потому что 2/3 от трансфера Карраскаля принадлежат Севилье, которая добилась трансферного бана для Карпат из-за долга.

Напомним, ранее Карпаты исключили из УПЛ.