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Карпаты обратились в ФИФА из-за долга Ривер Плейт за Карраскаля

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Аргентинский клуб должен львовянам солидную сумму.
Хорхе Карраскаль
Хорхе Карраскаль
ФК Карпаты Львов

Карпаты подали иск в ФИФА из-за задолженности Ривер Плейта относительно трансфера полузащитника Хорхе Карраскаля. Об этом сообщает GOLAZO.

Отмечается, что клуб получил 500 тысяч евро за аренду игрока, но общая сумма трансфера составляет 3 миллиона евро. 

Карпаты решили обратиться в ФИФА, потому что 2/3 от трансфера Карраскаля принадлежат Севилье, которая добилась трансферного бана для Карпат из-за долга.

Напомним, ранее Карпаты исключили из УПЛ.

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Теги: футбол, Карпаты, Хорхе Карраскаль, Ривер Плейт
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