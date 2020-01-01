Русол: Когда я начинал, система и принципы игры были немного другими

Украинец отметил, что футбол сильно изменился.

Исполнительный директор Днепра-1 Андрей Русол заявил, что не видит себя в современной сборной Украины.

“Нет. Футбол меняется очень сильно. Глазами функционера я был бы к себе очень строг как к футболисту. Когда я начинал, система и принципы игры были немного другими. Мы играли с либеро. Это позволяло мне скрыть недостатки в плане физиологии - отсутствие скорости.

Когда весь футбольный мир перестроился на игру в линию, это начало проявляться очень сильно. Как бы ты ни читал игру, наступит момент, когда тебе надо будет бежать наперегонки с нападающим“, - рассказал Русол в интервью Вацко Light.

Напомним, Андрей Русол завершил карьеру футболиста в 2011 году.