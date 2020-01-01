Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Русол: Когда я начинал, система и принципы игры были немного другими

Комментариев: 0
Украинец отметил, что футбол сильно изменился.
Андрей Русол
Андрей Русол
ФК Днепр-1

Исполнительный директор Днепра-1 Андрей Русол заявил, что не видит себя в современной сборной Украины.

“Нет. Футбол меняется очень сильно. Глазами функционера я был бы к себе очень строг как к футболисту. Когда я начинал, система и принципы игры были немного другими. Мы играли с либеро. Это позволяло мне скрыть недостатки в плане физиологии - отсутствие скорости.

Когда весь футбольный мир перестроился на игру в линию, это начало проявляться очень сильно. Как бы ты ни читал игру, наступит момент, когда тебе надо будет бежать наперегонки с нападающим“, - рассказал Русол в интервью Вацко Light.

Напомним, Андрей Русол завершил карьеру футболиста в 2011 году.

Поделись:
Теги: футбол, Андрей Русол, сборная Украины по футболу
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь