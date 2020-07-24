Беленюк - о назначении Луческу: Процесс урегулирования конфликта на Донбассе запущен
Известный спортсмен и политик Жан Беленюк оригинально отреагировал на назначение Мирчи Луческу в Динамо.
Известный украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк, ныне являющийся депутатом от Слуги народа, прокомментировал сенсационное назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского Динамо.
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В Stories на своей страничке в Instagram спортсмен опубликовал фото, на котором Игорь Суркис жмет руку новому наставнику команды, который в прошлом работал в донецком Шахтере. Беленюк добавил оригинальную подпись.
"Мирный процесс урегулирования конфликта на Донбассе запущен", - написал Беленюк.
Ранее сообщалось, что Игорь Суркис встретился с ультрас Динамо после назначения Луческу.
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КАКОЕ НАХ УРЕГУЛИРОВАНИЕ?
СКОЛЬКО БУДЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ МОСКОВИТСКАЯ ПАДАЛЬ, СТОЛЬКО И БУДЕТ ДЛИТЬСЯ ВОЙНА.
МОСКОВИТСКИМ ЕБЛОИДАМ НУЖНА ВСЯ УКРАИНА (БЕЗ УКРАИНЫ, ОНИ - НОЛЬ, ГОВНО).
МОСКОВИТОВ НАДО УБИВАТЬ, А НЕ УРЕГУЛИРОВАТЬ