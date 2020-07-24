Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Беленюк - о назначении Луческу: Процесс урегулирования конфликта на Донбассе запущен

Комментариев: 2
Известный спортсмен и политик Жан Беленюк оригинально отреагировал на назначение Мирчи Луческу в Динамо.
Жан Беленюк
Жан Беленюк
Getty Images

Известный украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк, ныне являющийся депутатом от Слуги народа, прокомментировал сенсационное назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского Динамо.

Читай также: "Трэш, бл*": Милевский - о назначении Луческу в Динамо

В Stories на своей страничке в Instagram спортсмен опубликовал фото, на котором Игорь Суркис жмет руку новому наставнику команды, который в прошлом работал в донецком Шахтере. Беленюк добавил оригинальную подпись.

"Мирный процесс урегулирования конфликта на Донбассе запущен", - написал Беленюк.

Ранее сообщалось, что Игорь Суркис встретился с ультрас Динамо после назначения Луческу.

Поделись:
Теги: Жан Беленюк, Мирча Луческу, Динамо, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, футбол, чемпионат Украины
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  24.07.2020, 15:57
Оценка:  0
гость
Украине придется научиться жить так, как живет Израиль.
Срочно осваивать и создавать высокие технологии, запилить тактическое ядерное оружие и еб...шить кацапов
гость  (аноним)  24.07.2020, 15:31
Оценка:  +1
гость
У БЕЛЕНЮКА ПОЛНОСТЬЮ МОЗГИ АТРОФИРОВАЛИСЬ?
КАКОЕ НАХ УРЕГУЛИРОВАНИЕ?
СКОЛЬКО БУДЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ МОСКОВИТСКАЯ ПАДАЛЬ, СТОЛЬКО И БУДЕТ ДЛИТЬСЯ ВОЙНА.
МОСКОВИТСКИМ ЕБЛОИДАМ НУЖНА ВСЯ УКРАИНА (БЕЗ УКРАИНЫ, ОНИ - НОЛЬ, ГОВНО).
МОСКОВИТОВ НАДО УБИВАТЬ, А НЕ УРЕГУЛИРОВАТЬ
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь