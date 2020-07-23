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Суркис: Луческу намерен отомстить Шахтеру

Комментариев: 7
Функционер провел горячую встречу с ультрас "бело-синих".
Игорь Суркис
Игорь Суркис
ФК Динамо Киев

Сегодня, 23 июля, президент киевского Динамо Игорь Суркис объявил о том, что Мирча Луческу стал главным тренером команды.

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Ультрас “бело-синих“ выразил свое недовольство, обратившись к руководству Динамо. Президент киевского клуба провел встречу с фанатами, которые несогласны с назначением румынского специалиста.

“Поймите меня, я колебался. Двое суток не спал, вел переговоры, чтобы его убедить. Имейте в виду, что Луческу из Шахтера ушел не сам. Его выгнали, и он затаил обиду, хочет обыграть Шахтер и доказать Ахметову, что тот был неправ. Луческу знает, как это сделать. Я смотрел Мирче в глаза и поверил.

Вы же критиковали меня за динамовские сердца? Хотели иностранного специалиста? Имеете“, - приводит слова функционера Главком.

Вашему вниманию реакция сети на назначение Луческу в Динамо.

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Теги: Игорь Суркис, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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Комментариев (7)
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Максим    24.07.2020, 14:21
Оценка:  0
Максим
Теперь в Динамо главное блюдо - маца+мамалыга...ахахах)))
гость  (аноним)  24.07.2020, 13:03
Оценка:  0
гость
Ага, пойдёт и насрёт им под дверь
Духовный_скреп    24.07.2020, 05:55
Оценка:  +9
Духовный_скреп
Это полный пиzдец)))Динамо убито напрочь,МЕСТЬ!!!)))
vweasswerq    24.07.2020, 03:50
Оценка:  -22
vweasswerq
Отомстить Шахтёру?Или отсосать Шахтёру вместе с тобою и стадом"ультрас"? :-)
Ivanez    24.07.2020, 00:33
Оценка:  +6
Ivanez
ЕСли для него это основопологающий фактор успеха выдающихся спорт результатов. Тогда он уже проиграл
гость  (аноним)  23.07.2020, 23:29
Оценка:  +1
гость
Даже не хочется комментировать эту новость, всё настолько печально ((...
гость  (аноним)  23.07.2020, 22:49
Оценка:  -1
гость
Йа, тфой мамха, рот эпалъ.
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