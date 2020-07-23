Суркис: Луческу намерен отомстить Шахтеру

Функционер провел горячую встречу с ультрас "бело-синих".

Сегодня, 23 июля, президент киевского Динамо Игорь Суркис объявил о том, что Мирча Луческу стал главным тренером команды.

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Ультрас “бело-синих“ выразил свое недовольство, обратившись к руководству Динамо. Президент киевского клуба провел встречу с фанатами, которые несогласны с назначением румынского специалиста.

“Поймите меня, я колебался. Двое суток не спал, вел переговоры, чтобы его убедить. Имейте в виду, что Луческу из Шахтера ушел не сам. Его выгнали, и он затаил обиду, хочет обыграть Шахтер и доказать Ахметову, что тот был неправ. Луческу знает, как это сделать. Я смотрел Мирче в глаза и поверил.

Вы же критиковали меня за динамовские сердца? Хотели иностранного специалиста? Имеете“, - приводит слова функционера Главком.

Вашему вниманию реакция сети на назначение Луческу в Динамо.