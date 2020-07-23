Павлов: Может, Луческу бессмертный

Румын продолжает тренерскую карьеру.

Бывший тренер Динамо Николай Павлов поделился мнением о назначение Мирчи Луческу главным тренером киевского клуба.

“Ожидал ли, что Луческу может оказаться в Динамо? В наше время можно всего ожидать. Мне будет интересно за ним понаблюдать. Со стороны.

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Я пять лет назад закончил тренерскую карьеру. Сейчас, по истечении этого срока, могу сказать - надо было мне ее еще раньше закончить. Я чувствую себя прекрасно, но тренерская работа отнимает много сил и здоровья.

Для меня, когда я закончил, было уже достаточно. Может, Луческу бессмертный, я не знаю“, - рассказал Павлов в интервью Meta-raitings.

Вашему вниманию реакция сети на назначение Луческу в Динамо.