Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Павлов: Может, Луческу бессмертный

Комментариев: 3
Румын продолжает тренерскую карьеру.
Николай Павлов
Николай Павлов
sport-express.ua

Бывший тренер Динамо Николай Павлов поделился мнением о назначение Мирчи Луческу главным тренером киевского клуба.

“Ожидал ли, что Луческу может оказаться в Динамо? В наше время можно всего ожидать. Мне будет интересно за ним понаблюдать. Со стороны.

Читай также: Газзаев: Луческу будет защищать Динамо точно так же, как делал это в Шахтере

Я пять лет назад закончил тренерскую карьеру. Сейчас, по истечении этого срока, могу сказать - надо было мне ее еще раньше закончить. Я чувствую себя прекрасно, но тренерская работа отнимает много сил и здоровья.

Для меня, когда я закончил, было уже достаточно. Может, Луческу бессмертный, я не знаю“, - рассказал Павлов в интервью Meta-raitings.

Вашему вниманию реакция сети на назначение Луческу в Динамо.

Поделись:
Теги: Николай Павлов, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
kvinta36    23.07.2020, 22:40
Оценка:  +7
kvinta36
Чуркисы решили полностью угробить команду!
SAId    23.07.2020, 22:39
Оценка:  +10
SAId
вот только не надо завидовать...через год одно из двух либо на руках понесут или в спину плюнут...
дверИ_запилИ!!!    23.07.2020, 20:24
Оценка:  0
дверИ_запилИ!!!
Памятник Луческу, в Киеве, точно не поставят.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь