Стала известна сумма отступных за Скрипника

Наставник может покинуть луганский клуб.

Украинский эксперт Игорь Цыганык сообщил, что в контракте тренера луганской Зари Виктора Скрипника прописана сумма отступных.

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Как информирует журналист, эта сумма доходит до одного миллиона евро.

“У Скрипника трехлетний контаркт с Зарей. Он проработал всего год. И самое главное - у него в соглашении с луганским клубом прописана клаусула. Она доходит до 1 миллиона евро.

Чтобы он разорвал контракт, нужно, чтобы кто-то за него или он сам заплатил эти деньги. И тогда он сможет перейти.

Слово за Геллером. Он через неделю будет в Киевем“, - заявил ведущий в рамках программы Циганик Live.

Ранее сообщалось, что киевское Динамо ведет переговоры с тренером.