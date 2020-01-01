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"Полный бардак": Маркевич назвал главную проблему Динамо

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Вся проблема в одном человеке.
Мирон Маркевич
Мирон Маркевич
Getty Images

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич дал оценку киевскому Динамо по итогам сезона.

“Какая разница, какой тренер? Там нет команды, слабое руководство и президент. Причем здесь тренеры? Главное - нет команды. Будут менять тренеров - дальше что? Какая разница, кто будет тренировать?

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В Динамо нужно все в корне менять. Не может такого быть, что двадцать лет во всем виноваты все, кроме президента клуба. Он явно не тянет.

Там полный бардак. Был виновен Хацкевич, теперь Михайличенко. В Динамо сейчас некому играть, кроме 3-4 игроков. Кто берет тех футболистов? Кто принимал Соля и других игроков, которые явно уровня Динамо? Это самая слабая команда в истории Динамо“, - заявил специалист в интервью 1927.kiev.ua.

Отметим, что вингер Динамо иронично прокомментировал увольнение Михайличенко.

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Теги: Мирон Маркевич, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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