"Полный бардак": Маркевич назвал главную проблему Динамо

Вся проблема в одном человеке.

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич дал оценку киевскому Динамо по итогам сезона.

“Какая разница, какой тренер? Там нет команды, слабое руководство и президент. Причем здесь тренеры? Главное - нет команды. Будут менять тренеров - дальше что? Какая разница, кто будет тренировать?

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В Динамо нужно все в корне менять. Не может такого быть, что двадцать лет во всем виноваты все, кроме президента клуба. Он явно не тянет.

Там полный бардак. Был виновен Хацкевич, теперь Михайличенко. В Динамо сейчас некому играть, кроме 3-4 игроков. Кто берет тех футболистов? Кто принимал Соля и других игроков, которые явно уровня Динамо? Это самая слабая команда в истории Динамо“, - заявил специалист в интервью 1927.kiev.ua.

Отметим, что вингер Динамо иронично прокомментировал увольнение Михайличенко.