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Поворознюк: Мне сказали, если Ингулец хочет играть в УПЛ, то нужно ехать в Киев

Комментариев: 1
Функционера предупредили, что в УПЛ невозможно попасть честным путем.
Александр Поворознюк
Александр Поворознюк
ФК Ингулец

Президент Ингульца Александр Поворознюк поделился мнением о судействе Ивана Бондаря в поединке против Прикарпатья (1:0).

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“Это было сделано сознательно, чтобы втянуть Ингулец в грязь. Все понимают, что мы не работаем с арбитрами. Взять Черноморец - Рух, там еще более левая точка была назначена, но о ней молчат. А тут раздули все.

Я после матча подошел к арбитру и спросил, была ли точка. Он ответил, что не думает. На вопрос, зачем он ее тогда назначал, он сказал: “Ну, назначил“. Потом он посмотрел повторы и сказал, что точки не было.

Один человек из Луцка и один человек из Львова лично приезжали ко мне и говорили, если я хочу в УПЛ, то нужно ехать в Киев, зайти туда-то и решить вопрос, по-другому меня туда не пустят“, - заявил Поворознюк в интервью программе Профутбол.

Ранее сообщалось, что арбитру встречи могут запретить судить матчи профессионалов.

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Теги: Александр Поворознюк, Ингулец, ПФЛ, Первая лига, футбол
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  20.07.2020, 22:17
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гость
К чему эти разговоры? Конкретно кто сказал,к кому заходить, сколько заносить. Нет конкретики - оставь эту говорильню для своей жены. Будешь ей на кухне рассказывать.
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