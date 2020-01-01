Скрипник покинет Зарю - источник

Наставник может перебраться в Россию.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник покинет клуб, об этом сообщает Советский спорт.

По информации источника, специалист может возглавить киевское Динамо, с которого был уволен Алексей Михйаличенко. Отмечается, что стороны уже начали переговоры.

Кроме того, Скрипник может перебраться в РПЛ, если не удастся договориться с Динамо. Один из российских клубов активно следит за украинским тренером.

Ранее Андронов назвал кандидата на замену Михайличенко в Динамо.