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Олимпик объявил о назначении тренера

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Наставник продолжит работать с донецким клубом.
Игорь Климовский
Игорь Климовский
ФК Олимпик Донецк

Руководство Олипика утвердило Игоря Климовского на пост главного тренера клуба, об этом сообщает пресс-служба команды.

“Результаты команды под руководством Игоря Климовского убедили руководство донецкого клуба в том, что наставнику под силу вывести Олимпик на новый уровень“, - говорится в заявление команды.

Напомним, что Климовский исполнял обязанности главного тренера после отставки Висенте Гомеса.

Отметим, наставник работает в донецком клубе с 2001 года. За это время он работал с молодежными составами.

Ранее сообщалось, что Олимпик объявил об уходе в отпуск.

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Теги: Игорь Климовский, Олимпик Донецк, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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Источник: olimpik.com.ua

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