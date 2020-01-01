Олимпик объявил о назначении тренера

Наставник продолжит работать с донецким клубом.

Руководство Олипика утвердило Игоря Климовского на пост главного тренера клуба, об этом сообщает пресс-служба команды.

“Результаты команды под руководством Игоря Климовского убедили руководство донецкого клуба в том, что наставнику под силу вывести Олимпик на новый уровень“, - говорится в заявление команды.

Напомним, что Климовский исполнял обязанности главного тренера после отставки Висенте Гомеса.

Отметим, наставник работает в донецком клубе с 2001 года. За это время он работал с молодежными составами.

Ранее сообщалось, что Олимпик объявил об уходе в отпуск.