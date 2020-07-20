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Леоненко: Футболисты Динамо - никчемные

Комментариев: 3
Киевскому клубу нечего делать в ЛЧ.
Виктор Леоненко
Виктор Леоненко
Футбол 1/2

Футбольный эксперт Виктор Леоненко, который ранее выступал за киевское Динамо, поделился мнением об игре столичного клуба

“Никакого расслабления у Динамо нет, они просто не могут. Вот эти игроки - никчемные. Весь сезон мучились, показав одну нормальную игру - с Зарей. Как можно быть расслабленным, если они весь сезон мучились?

Матч с Колосом показал, что Динамо нечего делать в Лиге чемпионов, если они туда еще пробьются“,  - заявил Леоненко в программе Великий Футбол.

Напомним, что Динамо отправило Михайличенко в отставку.

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Теги: Виктор Леоненко, Динамо Киев, футбол
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Комментариев (3)
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naswevret    20.07.2020, 19:12
Оценка:  -21
naswevret
Леон прав.Мусорская ДырКа-кусок говна!
Extraterrestre    20.07.2020, 18:56
Оценка:  0
Extraterrestre
ну а ты алкаш конченый....и кого волнует твое мнение?
naswevret    20.07.2020, 19:13
Оценка:  -21
naswevret
Ботярик,его мнение как раз многих интересует.А вот твоё-точно никого.)))))))))))))
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