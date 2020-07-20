Леоненко: Футболисты Динамо - никчемные

Киевскому клубу нечего делать в ЛЧ.

Футбольный эксперт Виктор Леоненко, который ранее выступал за киевское Динамо, поделился мнением об игре столичного клуба

“Никакого расслабления у Динамо нет, они просто не могут. Вот эти игроки - никчемные. Весь сезон мучились, показав одну нормальную игру - с Зарей. Как можно быть расслабленным, если они весь сезон мучились?

Матч с Колосом показал, что Динамо нечего делать в Лиге чемпионов, если они туда еще пробьются“, - заявил Леоненко в программе Великий Футбол.

Напомним, что Динамо отправило Михайличенко в отставку.