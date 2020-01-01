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Вингер Динамо иронично прокомментировал увольнение Михайличенко

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Футболист с улыбкой оценил данное сообщение.
Миккель Дуэлунд
Миккель Дуэлунд
ФК Динамо Киев

Игрок киевского Динамо Миккель Дуэлунд иронично отреагировал на увольнение Алексея Михайличенко с киевского клуба.

Вингер в Instagram опубликовал фото в истории, на котором оставил ироничную подпись.

“Мое лицо сегодня. Какой же день“, - написал Дуэлунд.

Напомним, что ранее Назарий Русин в подобном стиле отреагировал увольнение Александра Хацкевича. Тогда форвард написал в Сети: “Добрий день“.

Ранее Андронов назвал кандидата на замену Михайличенко в Динамо.

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Теги: Миккель Дуэлунд, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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