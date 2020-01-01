Вингер Динамо иронично прокомментировал увольнение Михайличенко

Футболист с улыбкой оценил данное сообщение.

Игрок киевского Динамо Миккель Дуэлунд иронично отреагировал на увольнение Алексея Михайличенко с киевского клуба.

Вингер в Instagram опубликовал фото в истории, на котором оставил ироничную подпись.

“Мое лицо сегодня. Какой же день“, - написал Дуэлунд.

Напомним, что ранее Назарий Русин в подобном стиле отреагировал увольнение Александра Хацкевича. Тогда форвард написал в Сети: “Добрий день“.

Ранее Андронов назвал кандидата на замену Михайличенко в Динамо.