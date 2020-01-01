Вингер Динамо иронично прокомментировал увольнение Михайличенко
Футболист с улыбкой оценил данное сообщение.
Игрок киевского Динамо Миккель Дуэлунд иронично отреагировал на увольнение Алексея Михайличенко с киевского клуба.
Вингер в Instagram опубликовал фото в истории, на котором оставил ироничную подпись.
“Мое лицо сегодня. Какой же день“, - написал Дуэлунд.
Напомним, что ранее Назарий Русин в подобном стиле отреагировал увольнение Александра Хацкевича. Тогда форвард написал в Сети: “Добрий день“.
Ранее Андронов назвал кандидата на замену Михайличенко в Динамо.
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