"Шокирован": Павелко - об избиение арбитра в ПФЛ

Разбирательство будет под личным контролем функционера.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко высказал свое мнение о скандале в Первой лиге.

После матча Агробизнес - Минай в 24-м туре ПФЛ арбитр матча Юрий Иванов подвергся нападению. Судья обвинил в этом президента Агробизнеса и вице-президентом УАФ Олега Собуцкого.

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“Я действительно был шокирован. Я сказал, чтобы все регистрировали в рамках закона и никаких исключений не делали. Будет максимальный контроль за происходящим, никакого давления или вмешивания в процесс, он будет под моим личным контролем. Для меня принципиальная позиция, чтобы расследование и выводы комитета этики и честной игры были максимально открыты.

У меня нет даже доли сомнений, чтобы кто-то из Дома футбола мог влиять на это решение. Каким бы оно ни было, оно будет поддержано руководством ассоциации и исполкомом. Ни для кого не будет исключения в данном вопросе.

Все равны перед законом и все будут ответственны по всей строгости регламента. Максимальное наказание - пожизненное отстранение от футбола, если эти факты подтвердятся. Нельзя нарушать закон“, - заявил Павелко в интервью телеканалу Футбол.

Ранее Павелко назвал позором этот инцидент.