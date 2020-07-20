Динамо отправило Михайличенко в отставку

Тренерский штаб специалиста покинул клуб.

Киевское Динамо приняло решение уволить Алексея Михайличенко с поста главного тренера команды. Об этом сообщает официальный сайт киевлян.

Клуб также покинули ассистенты специалиста - Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов.

“Получив команду по ходу сезона этот тренерский штаб приложил максимум усилий для выполнения задач, поставленных на сезон. Как следствие, Динамо выиграло Кубок Украины и заняло второе место в чемпионате, дающее право соревноваться за участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

В то же время руководство клуба и многочисленная армия динамовских болельщиков не может удовлетворить текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах.

Для этого игра Динамо должна выйти на качественно иной уровень. С этой целью подготовку к следующему сезону Динамо начнет с новым тренерским штабом. О том, кто возглавит команду в новом сезоне, будет сообщено позже“, - сказано в заявлении клуба.

Имя нового наставника Динамо станет известно позже.

Накануне Динамо с трудом удержало вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Украины.

Напомним, Михайличенко во второй раз возглавил команду в августе 2019 года.