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Динамо отправило Михайличенко в отставку

Комментариев: 7
Тренерский штаб специалиста покинул клуб.
Алексей Михайличенко
Алексей Михайличенко
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо приняло решение уволить Алексея Михайличенко с поста главного тренера команды. Об этом сообщает официальный сайт киевлян.

Клуб также покинули ассистенты специалиста - Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов.

“Получив команду по ходу сезона этот тренерский штаб приложил максимум усилий для выполнения задач, поставленных на сезон. Как следствие, Динамо выиграло Кубок Украины и заняло второе место в чемпионате, дающее право соревноваться за участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

В то же время руководство клуба и многочисленная армия динамовских болельщиков не может удовлетворить текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах.

Для этого игра Динамо должна выйти на качественно иной уровень. С этой целью подготовку к следующему сезону Динамо начнет с новым тренерским штабом. О том, кто возглавит команду в новом сезоне, будет сообщено позже“, - сказано в заявлении клуба.

Имя нового наставника Динамо станет известно позже.

Накануне Динамо с трудом удержало вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Украины.

Напомним, Михайличенко во второй раз возглавил команду в августе 2019 года.

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Теги: футбол, Алексей Михайличенко, Динамо, чемпионат Украины, УПЛ
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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Комментариев (7)
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Жеральд    20.07.2020, 15:59
Оценка:  0
Жеральд
Маркевич,Семин,Ребров...Гвардиола ?)))
гость  (аноним)  20.07.2020, 15:50
Оценка:  0
гость
Давно надо было выгнать на х..у...й, сраной метлой.
Dmytro_Horobets    20.07.2020, 15:39
Оценка:  0
Dmytro_Horobets
Маркевича возьмут, кого еще...
JACKfisherman    20.07.2020, 15:32
Оценка:  +1
JACKfisherman
Михайличенко выиграл для Динамо кубок в лотерею и второе место Заря подарила - не солидно савсэм!! нужен кто то мощный, однозначно!!
Потому_что    20.07.2020, 15:15
Оценка:  +2
Потому_что
Вангую. что кресло займет опять Динамовское сердце, и опять три года печального забвения.
andy55524    20.07.2020, 15:20
Оценка:  +1
andy55524
или сердце Локомотива - Сёмина
thebestdraw    20.07.2020, 15:34
Оценка:  +1
thebestdraw
вангует он... Ванга умела (так говорят, правды не знаю) предсказывать то, что не умел никто. А угадать, что тренером станет динамовское сердце сможет 100 людей из 100 , то есть абсолютно все.
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