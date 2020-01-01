Александрия - Шахтер 2:2 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

"Горняки" не смогли удержать победу.

Александрия - Шахтер: видео голов и обзор матча ФК Шахтер Донецк

Александрия сыграла вничью с Шахтером в рамках 32 тура чемпионата Украины. Но точные удары Тете и Соломона ответили Довгий и Банада.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Александрия - Шахтер:

Александрия - Шахтер 2:2

Голы: Довгий, 89, Банада, 90 - Тете, 23, Соломон, 32.

Александрия: Панькив - Лучкевич, Бабогло (Бухал, 46), Дубра, Стецьков - Задерака (Мирошниченко, 46), Гордиенко (Банада, 44), Гречишкин (Довгий, 68), Ковалец, Третьяков - Безбородько.

Шахтер: Трубин - Болбат (Вакула, 74), Бондарь, Матвиенко, Сиприано (Витао, 74) - Пихаленок, Маркос Антонио - Тете, Бондаренко (Мудрик, 74), Соломон (Дентиньо, 82) - Сикан (Фернандо, 61).

Предупреждения: Безбородько - Сикан, Дентиньо, Мудрик.