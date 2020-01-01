Полузащитник Зари стал лучшим игроком 32 тура УПЛ

Дмитрий Хомченовский вырвал для своей команды ничью в матче с Десной.

Дмитрий Хомченовский УПЛ

Полузащитник Зари Дмитрий Хомченовский признан лучшим игроком 32 тура чемпионата Украины. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ. Экспертная комиссия высоко оценила гол футболиста в ворота Десны (1:1), который принес луганчанам бронзу в УПЛ. Отметим, что на награду также претендовал нападающий Днепра-1 Владислав Супряга. Смотрите также видео голов и обзор матча Заря - Десна.

Александра Колесникова