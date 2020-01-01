Полузащитник Зари стал лучшим игроком 32 тура УПЛ
Дмитрий Хомченовский вырвал для своей команды ничью в матче с Десной.
Полузащитник Зари Дмитрий Хомченовский признан лучшим игроком 32 тура чемпионата Украины. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Экспертная комиссия высоко оценила гол футболиста в ворота Десны (1:1), который принес луганчанам бронзу в УПЛ.
Отметим, что на награду также претендовал нападающий Днепра-1 Владислав Супряга.
Смотрите также видео голов и обзор матча Заря - Десна.
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