Суркис: Сезон с самого начала не задался

Функционер не понимает, как его команда с такой игрой может попасть в Лигу чемпионов.

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал итоги сезона-2019/20.

“После игры с Колосом у меня нет никаких эмоций. Я полностью опустошен. И считаю, что какие бы неурядицы нас не постигли - и большое количество травмированных, и то, что на подготовку к этой игре у нашей команды было на день меньше, мы в любом состоянии должны обыгрывать такие команды, как Колос.

Я никого не хочу обидеть, но если мы ставим перед собой задачу попасть в Лигу чемпионов, то должны такие команды обыгрывать. Особенно в матче, в котором решалась судьба путевки в квалификацию Лиги чемпионов. О втором месте я сейчас речь не веду.

Сезон с самого начала не задался. Тяжелый график, ведь очень тяжело вкатываться в сезон, когда ты играешь через два дня на третий. Если помните, у нас была игра с Шахтером, а сразу после нее с Брюгге. В футболе такое бывает: команда не смогла выбраться из пике, в которое попала, и теряла очки там, где не должна была терять. Можно занять второе место, но показывать при этом хороший, качественный футбол. К сожалению, в этом сезоне таких игр у нас практически не было.

Нужно хорошо поработать в этот короткий период и разобраться в том, что происходит. Подумать и принять решение, куда мы идем дальше. Я буду разговаривать с Михайличенко, мы будем обсуждать это. Меня не устраивает тот футбол, который показывает команда. Наверное, его он также не устраивает. Мы должны встретиться и поговорить. Сезон завершен, время есть. Во всяком случае десять дней у нас есть для принятия решения. Уже через десять дней команда снова соберется.

Давайте мы сейчас не будем спешить, а спокойно разберемся, и затем уже будем ставить задачи. Пока я не вижу, каким образом мы с такой игрой можем попасть в Лигу чемпионов“, - цитирует Суркиса официальный сайт Динамо со ссылкой на программу ПроФутбол.

Напомним, Динамо сумело удержать вторую позицию в турнирной таблице чемпионата Украины благодаря осечке Зари.